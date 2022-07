Os signos que mais se atraem por pessoas sensíveis

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco tendem nutrir uma ligação especial por aqueles que demonstram que são pessoas conectadas aos sentimentos e emoções.

Confira quem é que mais se atrai por pessoas sensíveis e saiba o motivo:

Câncer

O canceriano lida constantemente com o mundo dos sentimentos e as emoções, por isso ele se sente em casa com quem aceita e assume o que carrega dentro do coração. Por mais que seja difícil encontrar alguém conectado da mesma forma que ele, este signo procura quem também o fascine ao expressar com verdade afetos, apegos e ligações.

Leão

O leonino tem muita emoção dentro de si e sabe que é preciso ter coragem para expressar aquilo que vem de dentro. Por isso, as pessoas mais sensíveis captam sua atenção e o atraem além do comum, pois ele deseja compreender esta segurança no coração e viver algo que seja diferente do que experimentaram anteriormente.

Sagitário

Por mais que muitas vezes seja vista como impulsivo e menos atento com o sentimento dos outros, a realidade é outra. O sagitariano aprecia quem tem um lado emocional aflorado e é capaz de mostrar sentimentos sem medo, por mais que eles possam deixar alguém mais vulnerável. Ele quer intensidade e experiências que marcam, por isso esta energia o atrai tanto.

Peixes

O pisciano sempre precisa se conectar com os sentimentos e por isso se atrai por aqueles que demonstram suas emoções. Ele não consegue ficar muito tempo ao lado de quem é negligente ou nega os sentimentos, pois quer uma conexão real, que seja capaz de salvar e mudar a sua vida de alguma maneira.

