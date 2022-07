Os 5 perfumes femininos do Boticário mais elegantes Imagem: Pexels

É possível encontrar fragrâncias elegantes também na perfumaria nacional. Veja a seguir 5 perfumes femininos d’O Boticário mais elegantes, de acordo com a youtuber especializada em perfumes, Lidia Paina.

Accordes

Esse é um perfume que demonstra toda a sua elegância a partir do seu frasco. Seu aroma é um floral amadeirado sútil, que não incomoda quem está ao redor. Por conta disso, pode ser utilizado em qualquer estação e hora do dia.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Prunella, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Elysée Succès

Esse perfume pertence a uma linha que se tornou clássica, porém Succès pode não agradar tanto aquelas pessoas que não gostam de fragrâncias mais intensas. Seu uso é mais indicado para dias frios.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli/Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

L’eau de Lily

L’eau de Lily é uma colônia muito elegante, contudo, sua fixação e projeção é mais fraca, sendo necessário que você carregue o perfume na sua bolsa caso queira reaplicar ao longo do dia. Ideal para pessoas mais intimistas.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Limão, Pimenta Rosa, Cassis e Maçã Verde. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Amêndoa.

Lily

Se você busca um perfume parecido com o anterior, mas com maior fixação e mais encorpado, então você pode apostar em Lily, seu percursor.

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Íris, Osmanthus, Violeta, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Vetiver, Patchouli ou Oriza e Musgo.

Linda Radiance

Mesmo sendo um floral frutado, essa fragrância também está na lista das mais elegantes da marca.

As notas de topo são Pera, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Sândalo.

