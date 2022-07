O detalhe oculto encontrado por uma sonda da NASA em Marte recentemente; confira registro

Um novidade importante pelo Mars Reconnaissance Orbiter em Marte foi divulgado recentemente pela Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro mostra uma visão colorida aprimorada das dunas de areia e ondulações na Cratera de Gamboa.

A área mostrada tem cerca de meia milha (cerca de um quilômetro) de diâmetro. Há pequenas ondulações no topo das dunas, a apenas alguns metros de crista a crista.

Como detalhado pela NASA, estes se fundem em mega-ondulações maiores, com cerca de 9 metros de distância, que irradiam para fora das dunas.

As formações maiores e mais brilhantes que são aproximadamente paralelas são chamadas de “Cordilheiras Eólias Transversais” (TAR).

Estes TAR são cobertos com areia muito grossa. Confira o registro impressionante divulgado recentemente pela NASA:

James Webb pode ter encontrado a luz estelar mais distante que já vimos.

Em outro registro impressionante divulgado pela NASA, o Telescópio James Webb pode ter encontrado a luz estelar mais distante que já vimos.

Como detalhado pela NASA, os fótons que Webb avistou desta galáxia deixaram seus limites brilhantes há muito tempo, antes de quase tudo.

Essa bolha vermelha e embaçada que estamos vendo é a aparência desta galáxia apenas 300 milhões de anos depois que o universo surgiu.

Ainda de acordo com as informações, a cada observação profunda, a cada grande retrocesso, o telescópio nos aproximará do Big Bang, revelando fracas galáxias após galáxias. Confira registro:

