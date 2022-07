Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 julho de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o final de junho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 25 a 29 julho de 2022:

Áries

Você estará com energias muito boas ao seu redor e deve apenas ser um pouco mais organizado em tudo que fizer para ter tempo suficiente.

Não dê tanta importância às críticas de pessoas que o invejam, seu signo tem força para tirar toda aquela energia negativa apenas desejando o melhor para si e focando sua energia naquilo que importa.

Você faz uma viagem por motivos de trabalho ou visitas. Você recebe um dinheiro extra para pagar suas dívidas; hora de organizar melhor nas suas despesas. Quem pode encontrar o amor.

A positividade e ajuda espiritual para sair de problemas está com você. Lembre-se que você é o poder da transformação em sua vida.

Touro

Você estará com energias muito boas para progredir no trabalho e nos projetos importante em sua vida; seja mais versátil.

Tenha cuidado com a ansiedade e o nervosismo que o atrapalham diante dos desafios. Situações familiares também pedem sua calma.

Ao explicar o que sente e viver o que deseja, a criatividade aumenta e as surpresas também. Todos podem mudar de ideia ou caminho; é importante ter certeza e não se deixar influenciar apenas.

As palavras podem afastar as pessoas e interesses amorosos ficam pela metade. Surpresas. Romances que florescem a distancia. Alguém o procura.

Gêmeos

Você enfrentará problemas no trabalho, mas deve continuar sendo perfeccionista e não temendo incomodar os outros com seu sucesso. Fique em paz e evite problemas.

Você vai comprar algo relacionado a casa. Os geminianos comprometidos passarão por uma fase de ciúmes, então é melhor encontrar uma solução e viver com tranquilidade.

Para os solteiros serão dias de paixão e intimidade. Você viaja com amigos do passado ou família. Confie em seu poder de decisão e siga em frente em sua vida.

Você não deve se prender a traumas e complexos; é hora de curar. Cuidado com os acidentes e seja mais cauteloso ao caminhar e dirigir.

Câncer

As energias em seu trabalho são confusas; mudanças de posição e cortes de pessoal estão se aproximando, então tentem estar alerta. Alguns amigos fazem convites e isso o ajudará a ficar mais animado ou abrir portas sentimentais.

Seu signo é muito sensível e isso pode lhe causar muitas dúvidas com seu parceiro; melhor relaxar e curtir seu relacionamento amoroso. Você recebe uma proposta e pode ser relacionada ao exterior.

Não foque tanto naquele amor que partiu; não se torture e vire a página. A vida é uma aventura e você precisa correr riscos para conseguir o que deseja. Deixe sua zona de conforto e não desperdice sua energia com pessoas que não valem a pena.

Leão

Semana de sorte para o seu signo. Serão dias de mudanças radicais favoráveis em termos de trabalho. Cuidado com o álcool e os vícios nas comemorações; evite os excessos para que depois você não seja invadido pela culpa.

Sua família te faz um convite ou uma viagem surge.

Tome cuidado com as traições. Se o amor esfriou, converse com seu parceiro e dê um ao outro um tempo para pensar antes de terminar mal o relacionamento. Os solteiros podem encontrar novos romances.

Problemas intestinais ou estomacais podem afetá-lo; coma melhor e não nutra a raiva ou estresse. Hora de se libertar do rancor e fazer as mudanças necessárias em sua vida. Você irá muito longe e pode subir de cargo em seu trabalho.

Virgem

A constante luta para se destacar entre os outros continua. Você está no momento de assumir o comando de sua vida para ser uma pessoa melhor. Aquilo que você faz voltará mais cedo ou mais tarde, sejam coisas boas ou ruins.

Analise seus planos. Semana de muitas novidades em projetos de trabalho. Cuidado com a desidratação e infecções; beba líquido e cuide da saúde.

Não se apresse para tomar decisões sobre relacionamentos. Você receberá dinheiro extra. Solteiros continuam conquistando e se aventurando; aproveite antes de se envolver em algo mais sério sua vida.

Libra

Muitas ideias virão para você para progredir em seu trabalho, apenas evite apoiar colegas em situações complicadas para que você não se envolva em problemas que não são seus.

Este é o momento em que você deve dizer a si mesmo que é um vencedor e não se deixar influenciar por pessoas que só querem tirar proveito do seu talento.

É hora de deixar aquele amor e amizades tóxicas partirem da sua vida. Você deve estar atento às coincidências que ocorrem em sua vida para que elas o guiem e ajudem a alcançar o que tanto deseja.

Você vai receber pagamentos atrasados. Existe uma volta para os estudos e tudo sairá muito bem, ajudando a evoluir no futuro.

Escorpião

Quem estava pra baixo, agora estará em cima. Isso acontece principalmente em projetos de trabalho. Saiba sempre encontrar a força para recomeçar.

Você está em uma fase de metamorfose para realmente valorizar tudo que te faz feliz. Lembre-se de que para cada ação há uma reação, portanto, você deve estar sempre muito ciente do que vai fazer.

Semana de controlar impulsos e reações; não leve as palavras tanto para o lado pessoal e tente meditar e relaxar. Saiba dizer não, principalmente se não tem certeza sobre emprestar um dinheiro.

Sagitário

Momento de liberação e força seguir. Chegou o momento de dar mais um passo em direção à prosperidade e deixar para trás tudo o que é negativo.

Sua intensidade deve ser equilibrada, pois isso o ajudará a cortar relacionamentos doentios; tome decisões. É hora de crescer no trabalho e procurar as oportunidades que deseja.

Semana para analisar mudanças de residência. Um convite abrirá portas e podem ser na vida amorosa. Cuidado com gastos desnecessários e tente começar a economizar.

Capricórnio

Você está no momento de vitalidade e energia positiva para entrar em um estágio de prosperidade. O dinheiro chegará até você, mas é preciso aprender a cuidar dele e não gastar por gastar.

Você precisa de tempo para si mesmo e deve fazer uma caminhada pela manhã. Seja mais saudável para encontrar energia e e entusiasmo para as coisas necessárias.

Um amor do passado retorna; você deve fechar esse círculo e seguir em frente em sua vida amorosa. Você planeja um presente para uma pessoa muito especial. Decisões sobre com quem deve ficar no amor ou iniciar um relacionamento estável.

Aquário

A clareza chega em sua vida e você não deve duvidar de suas qualidades para ter sucesso. Coloque em prática tudo o que sabe para ter sucesso. Intuições e um guia espiritual o ajudam a fazer descobertas.

Livre-se da desconfiança ou ganância. Seus pensamentos são um reflexo das suas ações, deixe de lado todo o negativo. Você ser verdadeiro para não ter problemas em sua vida amorosa.

Semana de emoções intensas; você não saberá o que fazer com um amor do passado e deve recordar que as melhores decisões são tomadas com calma. Deixe as coisas fluírem porque tudo ficará bem.

Não fique chateado em seu trabalho, mas se você não for valorizado, tente encontrar algo melhor.

Peixes

Você está no auge de sua vida e as estrelas se alinham a seu favor para que você consiga o que deseja.

Não se sobrecarregue, pois diante de situações caóticas você deve ter mais paciência para saber como resolver tudo. Lembre-se que você terá ferramentas para resolver seus problemas.

Você precisa fazer uma viagem e conhecer pessoas de outras partes. Chance de se apaixonar por alguém de longe. Semana de muito trabalho e prazos que devem ser levados a serio.

O dinheiro extra virá para pagar uma dívida. Não tenha dúvidas com seu parceiro e busque sentimentos mais estáveis para aproveitar o relacionamento.

