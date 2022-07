Como você ama? O que você vê primeiro nesta imagem revela isto

Como é a forma que você demonstra o amor? Sua primeira percepção desta ilustração pode revelar isto.

Segundo o portal New York Post, existem quatro possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto da ilustração que mais te chama a atenção assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Octavio Ocampo)

O teste foi elaborado por especialistas do Your Tango, portal que divulga diversos testes do mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o velho

Caso a primeira imagem que tenha chamado sua atenção tenha sido a composição do rosto de um velho, formada pela imagem maior, é bem possível que você está sempre atento ao panorama da relação.

Talvez você não se deixe levar por gestos românticos e pelo drama, pois prefere concentrar suas energias no esforço, no tempo e no trabalho diário que os relacionamentos exigem.

Se você viu primeiro o homem a cavalo

Nesse caso, é provável que você seja alguém que preza pela liberdade no amor, sendo bem difícil de segurar. Você gosta de ser conquistado e, sem essa atenção, você começa a procurar em outros lugares.

Não significa que você vá necessariamente trair, mas sim que a busca pela pessoa dos sonhos continua mesmo quando ela está na sua frente.

Se você viu primeiro a pessoa deitada

Junto a margem do rio, há uma pessoa deitada com um cobertor. Caso você tenha visto ela primeiro, é capaz de que você já tenha desistido de procurar um amor duradouro.

Se não desistiu, está a um passo de deixar de lado. Mesmo querendo romance, você pode estar cada vez mais cauteloso com os possíveis problemas e passa a ter uma tendência a desistir antes que tudo realmente aconteça.

Se você viu primeiro a ponte

Caso você tenha sido atraído primeiramente para a ponte, na parte superior da ilustração, é possível que você prefira mais aventuras que a estabilidade de um relacionamento sério.

Você pode ter medo que algo do tipo possa atrapalhar seu senso de aventura. Mas basta lembrar que, muitas vezes, a pessoa que você vai amar pode ser tão livre e solta quanto você mesmo.

