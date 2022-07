Dependendo do convívio, alguns estudos dizem que os pets podem copiar a personalidade dos donos. Porém, quando se trata de cães, as raças possuem a sua própria personalidade, com alguns animais sendo mais agitados, já outros mais quietos e calmos.

Se você leva uma vida mais tranquila ou mora em apartamento, talvez esse segundo grupo seja o mais indicado para fazer parte da sua família. E se você está pensando em adotar um cachorro com essas características, veja a seguir as 5 raças de cães consideradas as mais calmas, de acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol).

Bulldog francês

Esses cães são os preferidos de quem mora em apartamentos em cidades grandes, pois se adaptam facilmente em espaços pequenos. Eles são muito brincalhões e estão sempre em alerta e embora aparentam ser musculosos, eles não gostam muito de atividades físicas e passam a maior parte do dia dormindo.

Basset hound

Esses cães transmitem calma pelo olhar, completando o rosto sereno com as orelhas baixas. São cães de pernas curtas e de corpo longo. São amigáveis, gostam de outros animais, contudo são teimosos.

Boiadeiro de Berna

Também chamados de Bernese Mountain Dog, é uma raça de cão pastor, logo possui personalidade, docilidade e alegria. Mesmo sendo uma raça de trabalho, se a ideia for relaxar durante horas, eles também farão essa tarefa com maestria.

Pequinês

Como o próprio nome diz, esse pequeno cão tem origem asiática. Chama a atenção pelos seus pelos longos e olhos grandes, além do apego emocional com seus donos. É bastante sedentário, mas passeios diários são indicados.

Cavalier king charles spaniel

Eles encantam graças aos pelos longos e sedosos. São brincalhões, inteligentes e afetuosos. É uma raça indicada para quem tem crianças em casa e quem gosta de ficar horas sem fazer nada.

