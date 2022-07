Para proteger sua conta, o aplicativo de mensagens WhatsApp enviará uma notificação para você caso outra pessoa tente registrar uma conta com seu número de telefone.

Como detalhado pelo blog do app, mantenha sua conta segura e não compartilhe seu código de confirmação com mais ninguém.

WhatsApp: Por que recebi um código de confirmação sem solicitá-lo? Dica importante para evitar que sua conta do app seja invadida

Se você receber essa notificação novamente, significa que alguém solicitou um código de confirmação usando seu número de telefone.

“Essa situação geralmente acontece quando outro usuário digita seu número por engano ao tentar registrar uma conta no WhatsApp, mas também pode ser que alguém esteja tentando roubar sua conta”, detalhou o app.

Desse modo, nunca compartilhe seu código de confirmação do WhatsApp com outras pessoas.

Se alguém estiver tentando roubar sua conta, essa pessoa precisará do código de confirmação que será enviado por SMS para seu número de telefone.

Sem esse código, não é possível concluir o processo de confirmação do seu número no WhatsApp. “Assim, você continua com total controle sobre sua conta do WhatsApp”, completou.

Ainda de acordo com as informações, o WhatsApp é protegido com a criptografia de ponta a ponta e suas mensagens são armazenadas em seu aparelho. Se alguma pessoa acessar sua conta de outro dispositivo, ela não poderá ler suas conversas.

Texto com informações do blog do app