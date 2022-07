Você consegue enxergar 4 animais nesta imagem? Descubra se possui olhar apurado

Como parte dos desafios do Metro World News, outros animais surgiram de forma conjunta - e camuflados - para você solucionar. É necessário encontrar quatro animais na figura, embora pareça que existe apenas um, será que consegue? Se pensa ser capaz de solucionar este teste, continue neste artigo. Vamos lá?

Na imagem, há uma enorme região com um gato no meio dela. Contudo, é necessário identificar quatro animais no total. Será que você consegue encontrá-los? Observe bem a imagem abaixo:

Consegue encontrar os 4 animais? (Reprodução/Reddit @tariqhanghimself)

Caso acredite não possuir olhar apurado, esta é uma ótima oportunidade para praticar sua perspectiva e trabalhar seu estímulo ao tentar localizar elementos escondidos.

Se puder localizar os bichinhos na figura, pode se considerar um expert em testes como estes. Mas se não for capaz, não se preocupe porque desafios de percepção são realmente complicados.

Se ainda não os achou, vamos te dar uma dica bem valiosa que irá facilitar um pouco. Mas ainda assim o desafio continuará difícil, tudo bem? Agora preste atenção dentro do quadro vermelho, pois é lá que estão todos. Tente mais uma vez!

Se mesmo com a dica apresentada não deu certo, está tudo bem. Talvez com o tempo você desenvolva uma habilidade mais aguçada para localizar elementos escondidos.

Se concluiu o teste sem consultar a resposta, tiramos o chapéu para o seu desempenho! Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta: À esquerda circulado de vermelho há dois cachorrinhos um ao lado do outro. No meio o gato está visível. Já à direita, há um pequeno pássaro repousando na pedra.

