Receita caseira de pãozinho de micro-ondas que fica pronto em menos de 3 minutos

Está buscando por uma receita prática de pãozinho caseiro e que pode ser feita no micro-ondas? Se respondeu sim, então já pode começar a separar o seu bloquinho de anotações para registrar os detalhes de um prato saboroso que trouxemos hoje.

Com apenas 4 ingredientes, esta dica, que é compartilhada pelo portal Tudo Gostoso, leva ingredientes que são facilmente encontrados nos mais variados comércios. Vamos lá conferir?

Pãozinho caseiro - Receita

Ingredientes:

2 colheres de iogurte desnatado ou água;

1 colher (chá) de fermento;

2 colheres de farelo de aveia;

1 ovo.

Coloque mais uma receita deliciosa em sua lista:

Como preparar o seu pãozinho de micro-ondas:

Para começar, coloque todos os ingredientes em uma tigela;

Feito isso, misture bem até que se tenha uma massa o mais homogênea possível;

Então, você deve levar a sua mistura ao micro-ondas por cerca de 2 minutos e 20 segundos;

Quando retirar, bastará que recheie com as opções que mais gostar;

Consuma imediatamente. Bom apetite!

Você ama dicas de receitas caseiras e que sejam fáceis de executar? Se respondeu sim, não esqueça de ativar as notificações, para receber alertas diários com recomendações que vão te ajudar muito na cozinha, com pratos muito saborosos. Aproveitamos e deixamos a continuação uma lista de conteúdos disponíveis em nosso site e que podem te interessar. Vamos lá conferir?

+ GOSTOU DESTA INDICAÇÃO? ENTÃO, NÃO DEIXE DE VER TAMBÉM: