Anda estressado? Especialistas explicam o motivo de você ficar com raiva quando está com fome

A fome nada mais é do que um sinal que avisa que é hora de comer. Contudo, para muitas pessoas, ela vem acompanhada de sentimento de raiva ou estresse, principalmente se dura por muito tempo.

Por que ficamos com raiva?

Mesmo parecendo algo comum, você já parou para analisar o motivo de você ficar com raiva quando está com fome? Se você prestar atenção, parece algo até mesmo complexo, não é mesmo? Porém, fisiologicamente falando, faz muito sentido a fome estar ligada a raiva e que as duas sensações apareçam em conjunto.

Após se alimentar e algumas horas passarem, os níveis de glicose no sangue diminuem, desencadeando a a produção de cortisol e adrenalina. “A liberação de cortisol pode causar agressão em algumas pessoas. Além disso, o baixo nível de açúcar no sangue pode interferir nas funções cerebrais superiores, como aquelas que nos ajudam a controlar impulsos e regular comportamentos primitivos”, explica a gastroenterologista da Cleveland Clinic , Dra. Christine Lee em texto ao Meganotícias (em espanhol).

Como evitar?

Ficar com fome por um breve período e consequentemente irritado não traz problemas graves para a saúde, mas não saber gerir emoções pode acarretar em problemas de convívio social. Para se manter bem primeiro é importante saber o que você sente de forma neutra, sem julgar os seus próprios comportamentos. Mas a resposta é até óbvia: para passar sua raiva, é preciso comer. “É como um sistema de alarme para o seu corpo”, diz a psicóloga clínica Thea Gallagher.

Para evitar ficar mal-humorado, observe a quantidade de comida que você está ingerindo ou o tempo que você passa entre uma refeição e outra. Ter um lanchinho saudável sempre guardado também pode ser uma ótima dica para momentos de emergências.

