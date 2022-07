5 ingredientes que você NUNCA deve colocar no seu café

O café é uma das bebidas mais consumidas pelo brasileiro. Ele é servido de várias formas e acompanha normalmente o café da manhã e aquela pausa da tarde depois de um dia cheio de tarefas.

Existem diversos estudos que apontam tanto os malefícios quanto os benefícios da bebida, mas caso seja ingerido na quantidade correta, segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), o café pode auxiliar na memória, coração, diabetes, derrames e até mesmo na prevenção do câncer.

Contudo, muitos consumidores não ingerem a bebida pura e acrescentam alguns ingredientes para deixá-la mais saborosa. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esses acompanhamentos podem causar danos à saúde. Veja a seguir 5 ingredientes que você não deve adicionar no seu café, mesmo sendo algo comum.

Adoçante

Muito utilizados para substituir o açúcar, os adoçantes artificiais prometem oferecer um café adoçado de forma menos calórica. Porém, algumas variantes de adoçantes podem ser até mais prejudiciais que o açúcar. Alguns estudos relacionam o consumo do produto com um aumento de calorias e sódio. Ou seja, cortar o adoçante é mais saudável do que utilizá-lo.

Açúcar

Se os adoçantes não são indicados, colocar açúcar no café também não é. Mesmo acrescento sabor para aquelas pessoas que não conseguem tomar café puro, acrescentar açúcar na bebida pode causar aumento de glicose no sangue, gerando aumento de peso. E caso você queira manter uma dieta balanceada, o açúcar deve ser controlado.

Leite condensado

‘Barraquito’ ou ‘café das Canárias’ é uma receita comum da Espanha, mais precisamente das Ilhas Canárias (por isso o nome), que consiste basicamente em acrescentar leite condensado ao café. Parece algo delicioso, mas se o adoçante e o açúcar não são indicados, essa forma de adoçar a bebida cafeinada é menos ainda. Uma colher de sopa de leite condensado pode conter 130 calorias, acrescentando também açúcares e carboidratos na sua dieta.

Mel

Mesmo sendo um produto natural, o mel também eleva o nível de açúcar no sangue, já que seu composto é de até 40% frutose e 30% glicose. É possível obter diversos benefícios com o produto, mas se você toma muitos cafés por dia, pode causar riscos para a saúde, como a diabetes.

Álcool

Algumas misturas ‘ousadas’ que levam café também levam bebidas alcóolicas. Contudo, a mistura pode ser perigosa, já que cada um dos ingredientes possuem efeitos contrários. O café é estimulante e mantém as pessoas em alerta, já o álcool é letárgico e deixa as pessoas lentas. Dessa forma, os seus sentidos ficaram confusos, pois a sonolência do álcool pode ser sobreposta com a energia da cafeína e você pode não perceber que não está sóbrio.

