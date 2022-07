Skincare: 3 dicas INCRÍVEIS para a rotina de beleza para peles maduras

Vitaminas A, C, E, antocianinas, ácido fólico e colágeno ajudam a sustentar os blocos de construção que precisamos para uma pele jovem. Foto: Jonathan Borba/Unsplash

São muitas mudanças que acontecem ao seu corpo à medida que você envelhece. Uma coisa desanimadora é que você começa a perder colágeno já aos seus 20 e poucos anos. Durante os primeiros anos da menopausa, as mulheres podem perder até 30% de colágeno, por exemplo.

Essa proteína é o que fornece à pele sustentação e é essencial para a saúde da pele, ossos, músculos, cabelos, ligamentos e tendões. Se você tem mais de 50 anos, o médico Azza Halim, em entrevista ao Eat This, Not That!, fala 3 recomendações para conseguir um visual mais jovem.

As vitaminas certas ajudarão você a obter uma pele mais firme

Vitaminas A, C, E, antocianinas, ácido fólico e colágeno ajudam a sustentar os blocos de construção que precisamos para uma pele jovem. “Começamos a perder colágeno em nossos 20 e 30 anos, infelizmente, portanto, começar cedo com nutrição adequada, exercícios, cuidados com a pele e proteção solar pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento e minimizar linhas, rugas e flacidez da pele”, disse o médico.

Use um limpador a óleo ou água micelar para remover a maquiagem

Remover a maquiagem com um limpador a óleo ou água micelar primeiro é fundamental, pois muitas mulheres tendem a usar maquiagem mais pesada com a idade. Após a limpeza, aplique um sérum hidratante.

O médico também recomenda aplicar retinol noturno suavemente junto com um hidratante. Apenas certifique-se de não secar demais a pele, como adverte Halim: “a pele madura tende a se tornar mais sensível e seca com o tempo”.

Mantenha a pele hidratada e use um primer com FPS

Manter a pele hidratada e aplicar um primer hidratante e com filtro solar é uma outra dica. Lembre-se de que “menos é mais”. Muita maquiagem ou corretivo tornará as linhas finas de expressão e rugas mais profundas ainda mais visíveis. Usar esse tipo de produto permite que sua pele “respire e brilhe sem parecer pesada”.