Receita perfeita e econômica de bolinho de chuva; super fácil de fazer

Mais um dia terminando e o que acha de encerrá-lo aprendendo uma receita deliciosa de bolinho de chuva que além de ser super fácil de preparar, conta com ingredientes que você possivelmente deve ter em casa?

Se ficou interessado e quer entender melhor como garantir esse prato saboroso que vai bem com uma bebida quentinha, já pode separar seu papel e caneta para anotar todos os detalhes que deixaremos a seguir. As informações são do portal Tudo Receitas.

Bolinho de chuva

Ingredientes:

1 ovo;

1 xícara de açúcar (160g);

Açúcar e canela (para polvilhar);

Óleo (para fritar);

1 colher (chá) de fermento químico;

2 xícaras de farinha de trigo comum;

1 xícara de leite (240 ml).

Coloque mais uma receita caseira em sua lista:

Assim é como deve preparar seu bolinho:

O primeiro passo será peneirar a farinha em um recipiente;

Feito isso, você deve adicionar o açúcar e o fermento e misturar;

Logo após, acrescente o ovo e o leite e misture até obter uma massa homogênea;

Não esqueça de ir aquecendo o óleo durante este período;

Então, com a ajuda de duas colheres, retire pequenas quantidade de massa e coloque para fritar até que fique dourada;

Feito isso, coloque para secar em um papel toalha;

Por fim, basta apenas passar açúcar e canela.

Dica extra: para não exagerar na canela, você pode misturá-la em pequena quantidade com o açúcar em uma tigela e então passar o seu bolinho. Bom apetite!

