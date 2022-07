Os signos que precisam ter cuidado com conflitos este fim de semana

Mais um fim de semana começou e cada signo do zodíaco pode ter seus desafios, mas alguns precisam estar ainda mais atentos quando o assunto são os conflitos que podem surgir.

Confira como lidar com isso:

Virgem

É uma boa deia tentar encontrar o equilíbrio e acalmar os impulsos intuitivos que o deixam mais sensível. Relaxe e prefira estar em território seguro porque tensões podem trazer problemas que você não quer resolver agora. As emoções podem ser mais densas e existe um processo de cura se desenvolvendo; isso pede calma da sua parte e resguardo.

Lembre-se que ficar atento aos detalhes e expandir a mente o ajudará a ver as coisas como são. As decisões certas são alcançadas com dedicação e o amor próprio é manifestado, mais do que nunca, pelo autocuidado e acolhimento de si mesmo.

Sagitário

O momento de descobertas e possibilidades pede a expansão da mente, mas também o autocuidado para se colocar em situações boas e não o contrário. Algumas tensões podem surgir se você não tiver a habilidade de se comunicar profundamente, principalmente em assuntos amorosos. Tenha alguns planos claros e não deixe de corrigir as coisas na hora; esperar pode aumentar consequências ruins.

Lembre-se que você crescerá em sua vida pessoal com ou sem turbulências. A medida que sua aprendizagem se desenvolve e novos pensamentos são ampliados, compartilhar e se entender com as outras pessoas se tornará muito mais natural e proveitoso. Apenas tenha paciência.

Capricórnio

Hora de ter certa cautela em tudo o que investe tempo, dinheiro e palavras; não se envolva em tensões desnecessárias e prefira estar livre para seguir seu caminho em paz. Cuide mais de você e foque em ter uma percepção mais madura, pois só assim é possível compreender as questões mais profundas que se revelam.

Quem almeja uma nova vida, esta seguindo em frente esse concentrando nas mudanças, mas é preciso sair da zona de conforto abraçando o futuro e não perdendo tempo com o passado que já não o representa mais.

