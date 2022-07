Os novos detalhes descobertos pela NASA sobre o gigante asteroide Bennu; em rota de colisão com a Terra

Cientistas da missão OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) descobriram recentemente que a degeneração da superfície acontece muito mais rápido em asteroides do que na Terra.

Como detalhado pela NASA, ao analisar marcas de rochas no asteroide Bennu a partir de imagens de alta resolução obtidas pela espaçonave OSIRIS-REx, a equipe descobriu que o calor do Sol fratura rochas em Bennu em apenas 10.000 a 100.000 anos.

Essas informações ajudarão os cientistas a estimar quanto tempo leva para pedras em asteroides como Bennu se decomporem em partículas menores, que podem ser ejetadas no espaço ou permanecer na superfície do asteroide.

Embora deslizamentos de terra, vulcões e terremotos possam mudar a superfície da Terra de repente, geralmente as mudanças são graduais. Mudanças de água, vento e temperatura quebram lentamente as camadas de rocha, criando novas superfícies ao longo de milhões de anos.

Crédito (Reprodução NASA)

Os novos detalhes descobertos pela NASA sobre o gigante asteroide Bennu

Mudanças rápidas de temperatura em Bennu criam estresse interno que fratura e quebra rochas, semelhante a como um copo frio se quebra sob água quente. O Sol nasce a cada 4,3 horas em Bennu.

Como detalhado pela NASA, os cientistas da OSIRIS-REx detectaram rachaduras nas rochas em imagens de espaçonaves das primeiras pesquisas do asteroide.

A equipe mediu o comprimento e os ângulos de mais de 1.500 fraturas em imagens OSIRIS-REx de forma manual.

Eles descobriram que as fraturas se alinham predominantemente na direção noroeste-sudeste, indicando que foram causadas pelo Sol, que é mostrado aqui como a principal força que muda a paisagem de Bennu.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas usaram um modelo de computador e suas medições de fratura para calcular o prazo de 10.000 a 100.000 anos para fraturas térmicas se propagarem e dividirem as rochas.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA