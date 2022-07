Existem perfumes para todo o tipo de pessoa. Para aquelas mais tímidas e discretas, as fragrâncias mais suaves e menos invasivas talvez funcionem mais. Para as mulheres que gostam de chamar a a atenção e serem notadas, aromas que projetam a distância e levam notas sensuais podem funcionar melhor. E se você faz parte desse segundo grupo, confira a seguir os 4 perfumes nacionais mais sexys de acordo com a youtuber Juliara Ferreira.

Elysée Nuit - O Boticário

Esse é o perfume mais marcante e sensual da linha Elysée. As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Macarrons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar, Sândalo e Vetiver. Ideal para quem gosta de aromas doces.

Revelar - Natura

Essa é uma fragrância lançada em 2000 que entra e sai de linha a todo instante. Por isso, se você tiver a oportunidade e encontrá-lo disponível para a comprar, pode apostar em sua fragrância.

LEIA TAMBÉM: Os 5 melhores perfumes clássicos femininos

As notas de topo são Sálvia, Limão, Bergamota e Lima. As notas de coração são Violeta, Rosa Búlgara, Lírio-do-Vale, Jasmim, Damasco e Osmanthus e as notas de fundo são Sândalo, Cedro, Baunilha de Madagascar, Cumarina e Almíscar. Mesmo sendo sexy e chamativa, esse também é um perfume delicado.

Surreal Utopia - Avon

Segundo Juliara, a fragrância ficou famosa na perfumaria nacional pois seu aroma lembra o importado Good Girl, de Carolina Herrera. É bem versátil, independente da temperatura e hora do dia.

As notas de topo são Cassis, Tangerina e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Tuberosa e Heliotrópio e as notas de fundo são Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

E Rouge - Eudora

O perfume é um frutado amadeirado, indicado para mulheres sexys e empoderadas.

As notas de topo são Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana. As notas de coração são Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Pêssego, Peônia, Gengibre africano e Ládano e as notas de fundo são Âmbar, Creme, Almíscar e Segredo Eudora.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Esses 4 perfumes masculinos são TENDÊNCIAS para o segundo semestre