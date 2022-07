Ao buscar um perfume, provavelmente você não busca apenas uma fragrância que te agrade, mas que também caiba no seu orçamento, correto?

Mas se dinheiro não fosse uma preocupação, quanto você teria coragem de pagar em um frasco de perfume? Pois saiba que algumas empresas capricham tanto na hora de criar uma fragrância que os valores delas acabam sendo ‘um pouquinho’ elevado. Veja a seguir os 3 perfumes mais caros do mundo.

Nº1 Imperial Majesty - Clive Christian ( US$ 215 mil / mais de R$ 1 milhão)

Segundo a Forbes, essa perfumaria clássica do Reino Unido é a única que tem permissão para usar o símbolo da coroa da monarquia britânica, logo, também é responsável por ter um dos perfumes com maior preço do mundo já comercializado. O perfume original teve poucas unidades vendidas, mas a empresa produz outros perfumes com valores mais ‘acessíveis’. Uma delas é a No. 1 Imperial For Women, lançado em 2014. As notas de topo são Frutas e Especiarias. A nota de coração é Flores e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Almíscar.

Segundo o site, algumas outras versões de 50 ml podem ser encontradas no Brasil com valores de até R$ 7 mil.

Coromandel And Maisons D’art Coffret (US$ 10 mil / R$ 54 mil)

A queridinha do mundo da perfumaria não poderia ficar de fora da lista, não é mesmo? Além de ser responsável pelo perfume mais famoso e mais vendido do mundo, o Chanel Nº5, ela também é detentora de um dos mais caros.

Foram disponibilizadas apenas nove unidades dessa fragrância nos Estados Unidos. Seu valor exorbitante é em virtude da edição especial que junta joalheria e perfumaria, os dois carros-chefes da marca.

A fragrância sozinha é vendida no Brasil, mas a versão exclusiva possui 50 ml de cristal Baccarat, acompanhado de uma joia exclusiva feita à mão, de ouro 18K e pedras preciosas.

As notas de topo são Laranja Amarga, Cítricos e Néroli. As notas de coração são Patchouli/Oriza, Raíz de Orris/Lírio Florentino, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Benjoim, Olíbano e Ládano.

Bond St. Swarovski 3-Piece Perfume Box Set - Bond No.9 New York (US$ 8 mil / R$ 43 mil)

Esse perfume faz parte da criação da primeira perfumaria de Nova Iorque que tinha como líder uma mulher, a Bond No.9 New York. Essa fragrância faz parte de uma série de três perfumes luxuosos cravejados com 1.600 pedras Swarovski aplicadas à mão, nas cores vermelho, esmeralda e ametista, por isso o preço alto.

Em 2018 a casa lançou uma nova versão para relembrar esse feito. A New Bond St. Swarovski Limited Edition de Bond No 9 possui no topo notas de Lima, Pimenta e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Café, Semente de Cacau e Castanha e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Sândalo e até mesmo Couro Cabeludo.

