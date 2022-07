Moda: Estes são os looks com saia jeans que você precisa usar já para estar mais estilosa Foto ilustrativa - Pinterest

Além de confortáveis e nunca saírem de moda, as saias jeans são sempre excelentes apostas para estar mais estilosa e valorizar ainda mais sua beleza, uma vez que as peças complementares sejam escolhidas de maneira adequada.

E se você precisa de inspiração para compor os seus looks, queremos convidá-la a conhecer algumas propostas que você pode utilizar e que te farão brilhar ainda mais. Os detalhes da nossa lista são compartilhados pelo portal Nueva Mujer.

1 - Look all jeans

Parece “simples”, mas esta é uma recomendação que ajuda a valorizar muito a sua beleza, além de ser carregada de estilo. O ponto-chave é que esse tecido “único” faz com que você pareça mais “longa”. Não esqueça do salto para brilhar ainda mais com seu lookinho.

2 - Saia com blusa ‘levinha’

Agora, se você quer uma alternativa para dar um passeio e estar confortável, aposte em sua saia jeans com uma blusa mais “levinha”. Acrescente então um sapato baixo e feche seu look com um óculos, uma bolsa e um lenço.

Aproveite a oportunidade e coloque estas diquinhas em sua lista:

3 - Saia jeans de cintura alta

Fechando nossa lista de recomendações, temos esta alternativa que te fará arrasar! Garantindo todo o seu poder, aposte na saia de cintura alta, com uma blusa semelhante a que vê na imagem acima e um salto alto ou outra alternativa que se sinta confortável.

