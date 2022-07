Tosse não passa? Pode ser grave! Veja quando é o momento de ir ao médico

Temporadas com bruscas mudanças de tempo trazem sintomas que incomodam qualquer pessoa. Um deles é a tosse, que pode se apresentar de diversas formas, como a tosse seca ou com catarro. Esse sinal nada mais é do que uma resposta ‘automática’ do corpo para proteger as vias áreas que estão desobstruídas. Ou seja, tossir é a indicação que tem algo de errado.

As tosses geralmente aparecem quando você está com algo preso na garganta, além de acompanhar infecções respiratórias, resfriados, ou ainda infecções mais graves no pulmão, como pneumonia e bronquite.

Ela costuma sumir com um tempo, juntamente quando existe a melhoria das condições citadas. Alguns remédios caseiros e xarope próprio para a tosse podem auxiliar para uma cura mais rápido. Contudo, em alguns casos, se a tosse se mantém por muito tempo, piorando ao longo do dias e não aliviando mesmo com o uso de medicamentos, pode ser algo mais sério.

Quando ir ao médico?

Como explicado, a tosse pode ser considerada como uma resposta comum a infecções, mas caso ela dure mais de duas a três semanas, o ideal é investigar mais profundamente do que se trata.

Além disso, caso você também apresente febre, falta de ar, congestão acompanhada de muco e suor noturno é ideal que você busque auxílio médico. Se apresentar os sintomas a seguir, a ida ao hospital é imprescindível:

Problemas respiratórios;

Sangue na tosse;

Febre alta;

Dor no peito;

Confusão;

Desmaio.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo diagnosticar nenhuma doença. Caso tenha dúvidas, procure por um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

