Os 5 melhores perfumes clássicos femininos

Por mais que muitas pessoas amem estar atualizada nas tendências, existe também aquela parcela que prefere viver ‘o clássico’. Seja na moda ou no perfume, é super possível espalhar o charme e chamar a atenção com um estilo vintage.

Se você é esse tipo de pessoa e procura por perfumes que combinem com você, confira a seguir 5 fragrâncias femininas que são verdadeiros clássicos da perfumaria.

Hypnotic Poison - Dior (1998)

As notas de topo são Coco, Ameixa e Damasco. As notas de coração são Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

212 - Carolina Herrera (1997)

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Frésia, Gardênia, Jasmim, Camélia branca, Lírio-do-Vale, Rosa e Peônia e as notas de fundo são Almíscar e Sândalo.

Bvlgari Pour Femme (1994)

As notas de topo são Violeta, Cravo, Framboesa, Pêssego, Coentro, Flor de Laranjeira, Pimenta de Szechuan e Bergamota As notas de coração são Íris, Rosa Búlgara, Heliotrópio, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Jasmim Egípcio e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Chá Verde, Notas Amadeiradas, Sândalo, Baunilha, Âmbar, Benjoim, Estoraque e Cedro.

Classique - Jean Paul Gaultier (1993)

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Anis Estrelado, Rosa, Mandarina, Pera e Bergamota. As notas de coração são Ylang Ylang, Gengibre, Orquídea, Íris, Tuberosa e Ameixa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Canela e Sândalo.

Chanel Nº 5 (1921)

As notas de topo são Aldeídos, Ylang Ylang, Néroli, Bergamota e Limão. As notas de coração são Íris, Jasmim, Rosa, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Sândalo, Âmbar, Almíscar, Musgo, Vetiver, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

