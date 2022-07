Moda: estes são os looks e formas de usar a legging para garantir um visual elegante nos dias frios

É totalmente comum que ao falarmos sobre a calça legging a primeira coisa e ideia que venha à mente seja a de utilizá-la para fazer atividades físicas. No entanto, você sabia que esta peça pode ser utilizada com combinações que garantem não só que esteja na moda como também mais elegante?

Se respondeu não e quer aprender como, confira a seguir algumas indicações que te farão brilhar ainda mais na hora de compor os seus looks. Vamos lá?

Legging com suéter

Abrindo nossa lista, esta é a recomendação que não poderia faltar! Garantindo um look para marcar presença, você deve vestir a sua legging com um suéter em tom neutro e para finalizar, um belo salto.

Legging com sobretudo

Principalmente para os dias em que os termômetros reduzem bastante, esta é uma dica que fará com que esteja moderna e ao mesmo tempo quentinha. Para arrasar em seu look você deve combinar a calça legging com um moletom cinza ou preto, um tênis branco e fechar seu look com o sobretudo em tom neutro.

Veja mais algumas diquinhas de moda:

Legging de couro

Encerrando nossa listinha, temos esta dica super moderna e elegante! Para reproduzi-la, você precisará contar com uma legging e um blazer. Não esqueça também da camisa ou camiseta branca. Além disso, uma bota como a da imagem é super bem-vinda também.

Com Nueva Mujer.

