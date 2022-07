Maquiagem: 3 truques para quem já passou dos 50 parecer mais jovem

O bom da maquiagem é que não há regras para qualquer pessoa de qualquer idade. Embora 50 anos caracteriza uma idade jovem e vivaz, a pele tem um aspecto um pouco diferente e a aplicação da maquiagem pode mudar um pouco de acordo com as técnicas usadas aos 30, por exemplo.

Para ajudar você a ajustar sua rotina, compartilhamos as 3 melhores dicas dos especialistas sobre a maquiagem depois dos 50 anos.

Seja detalhista quando se trata de suas sobrancelhas

À medida que você envelhece, suas sobrancelhas tendem a se tornar rebeldes e finas. Elas começam a diminuir em sua extensão e a esboçar fios brancos. Então, o objetivo é manter a forma natural de suas sobrancelhas como uma sobrancelha bem definida, que levantará e abrirá seu olho e fará a moldura do seu rosto, dando a você uma aparência mais jovem.

Para conseguir isso, você pode fazer traços leves e preencher toda a sobrancelha com lápis ou sombra no mesmo tom de cor e, em seguida, usar um gel de sobrancelha transparente para defini-las.

Sempre esfume sua sombra

Muitas pessoas não sabem usar sombras e, depois dos 50, muitas não querem inovar muito na sombra. Na dúvida, você pode aderir a um olho esfumado. Fazer isso oferece uma aparência mais ousada e jovem.

A chave é usar cores complementares, misturando as tonalidades. Você pode usar marrons, marrons profundos, pretos e até sombras coloridas como azuis, verdes, âmbares, etc.

Simplesmente deposite a sombra no local e depois esfume suavemente com movimentos circulares para dar um ar de maior naturalidade e homogeneidade.

Mantenha uma pele saudável

A maquiagem fica muito melhor em uma pele saudável e limpa, portanto, para uma melhor aplicação de maquiagem, certifique-se de cuidar da sua pele. Uma dica para mulheres com mais de 50 anos é aproveitar ao máximo os conselhos do dermatologista para indicações de quais vitaminas e minerais a pele tem necessidade e tirar as dúvidas.

Séruns e produtos com formulação hidratante são ideais para a pele madura. Antes da maquiagem, aplique soluções hidratantes em sua pele. Experimente!