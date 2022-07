Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 22 a 24 de julho de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 24 de julho de 2022:

Áries

Muito trabalho virá para você ou será preciso resolver assuntos pessoais. Problemas familiares. Sexta-feira para atualizar projetos e planejar novos passos.

Mostre seu conhecimento no trabalho e se vista com cores vivas para atrair abundância. Alguns trabalhos por conta própria vão te deixar com um dinheiro extra.

Cuidado com a tristeza; seja ativo, ainda mais no que você gosta de fazer. No amor, seu signo é muito apaixonado, mas deve ter cuidado com a insegurança e ciúme. O parceiro ideal pode estar ao seu lado e é preciso valorizar, principalmente os signos de Capricórnio ou Leão.

Touro

Sexta-feira para resolver problemas em casa e com seu parceiro; não tome decisões quando estiver tão chateado.

Cuidado com o temperamento explosivo e tente se acalmar antes de agir. Nesta sexta-feira você recebe uma proposta para um novo emprego. Mudanças em casa.

Você vai se lembrar ao lado de um amor. Seus sentimentos são correspondidos. Vermelho intenso é a sua cor para atrair o melhor.

Gêmeos

Você estará muito positivo e com toda a boa energia para seguir em frente. Seu signo vai se esforçar para ser o melhor em todos os aspectos, principalmente no trabalho.

Evite se apaixonar tão profundamente se você acabou de conhecer alguém; lembre-se que a confiança é conquistada com o tempo, então acalme-se em seus relacionamentos amorosos.

Sempre ouça os conselhos de quem o ama. Você fará uma reforma. Aprenda a dizer “não”.Não minta, em hipótese alguma, pois cedo ou tarde a verdade virá à tona.

Câncer

Você vai atender muitas pendências do seu trabalho e tarefas; calma e aprenda fazer as coisas na hora certa. Você fica mais apaixonado e evita a autossabotagem. Use muito a cor amarela nas roupas e você multiplicará sua sorte.

Um amor do passado, que pode ser do signo de Peixes ou Escorpião, insiste em vê-lo novamente. As energias ruins caem por terra. Você é se relaciona com as pessoas e pode fazer uma parceria para iniciar um negócio.

Leão

A sorte estará ao seu lado durante esses três dias, apenas evite entrar em discussões no trabalho. Controle o quanto é exigente consigo mesmo; tente ser menos intenso em sua vida.

Ofertas e oportunidade para aumentar sua renda. Os signos mais compatíveis são Aquário, Sagitário e Áries; deixe o amor entrar em sua vida.

Atualize-se mais. Não se recuse a se exercitar. Use mais a cor laranja para estimular a sorte. Um presente que não esperava chega. Você comemorará com seus amigos.

Virgem

Você vai refletir sobre seu relacionamento; cuidado e evite ser muito extremo. Encontre o equilíbrio para evitar quaisquer problemas emocionais.

Pratique exercícios e medite, pois isso alimentará seu espírito e as boas energias que o cercam. Sexta-feira de reuniões e revisões, fique mais atento ao que eles pedem para evitar problemas.

Você recebe dinheiro extra. Os solteiros encontram um romance com o signo de Áries ou Gêmeos, o que será muito compatível. Conheça seu parceiro aos poucos e não seja intenso no relacionamento. Use as cores vermelho e branco para aumentar sua sorte em assuntos pessoais e de trabalho.

Libra

Sexta-feira de muitas tarefas pendentes e reuniões. Cuide da saúde e não fuja de exames ou médicos. Seja mais saudável.

Você recebe uma proposta e deve saber bem o que quer. Você faz algumas mudanças de atitude e isso o ajudará a ficar com um humor melhor.

A compatibilidade aumenta com os signos de Áries e Aquário e pode surgir o amor verdadeiro. Tente remover vícios e álcool da sua vida. Tente usar mais o amarelo que estimulará mais a sua sorte.

Escorpião

Dias de sorte e usar laranja aumenta isso. Sexta-feira para analisar e detalhar todos os planos que você tem para este mês, seu signo precisa de uma boa coordenação para poder fazer tudo o que precisa para ser melhor.

Você conserta algo. Possibilidade de uma viagem. Você recebe um convite de um novo amor. Sua melhor compatibilidade será com os signos de Câncer e Aquário, então não hesite e deixe o amor entrar em sua vida.

No domingo você vai colocar seus documentos e vida financeira em ordem. Deixe de desperdiçar aquilo que ganha.

Sagitário

Fim de semana de felicidade e boas notícias ao seu redor. Um negócio pode começar e irá muito bem. Lembre-se que o amor não pode ser comprado.

Não tenha medo de ficar só por um tempo e deixe ir embora quem já não tem uma relação saudável com você.

Você aprende coisas novas e isso faz muito bem; vá em busca de sabedoria. Você faz ajustes em casa e fica mais confortável.

Caminhadas pela manhã e contato com a natureza ajudam que as energias positivas fiquem mais fortes em sua vida e intuição se desenvolve mais. Você veio esse mundo para ter bem-estar e se sentir mais seguro.

Capricórnio

Fim de semana para reorganizar sua casa e assuntos pessoais. Seja organizado. Você terá uma reunião no trabalho ou mudança de projeto; será um dia muito intenso com energias fortes, então tente não brigar com seus colegas de escritório.

Você recebe um dinheiro extra; tente economizar esse valor. Pense em estudar ou fazer um curso. No amor, você conhecerá pessoas muito compatíveis com o seu signo, o que elevará sua autoestima.

Um membro da família o procura para pedir um favor. Lembre-se que seu signo tem um dom especial para ganhar dinheiro e um bom olho para os negócios.

Aquário

Na sexta-feira você terá complicações no local de trabalho. Prefira relaxar e não cair nas provocações. Explodir muito rápido complica a sua vida e você deve pensar duas vezes no que vai dizer.

Você faz algumas mudanças e decide se cuidar mais. Previna problemas ósseos e quedas; você deve ser mais cauteloso. Você recebe um presente e pode ser de um novo amor.

Não se afete com o que dizem sobre você e lembre-se de que sua energia é muito forte para se defender da inveja. Cuide mais do seu dinheiro e não o gaste impulsivamente.

Você deve trabalhar em um projeto; seja um trabalhador focado e prepare-se para crescer mais economicamente.

Peixes

Sexta-feira de mudanças no seu trabalho e assuntos importantes para o seu futuro. Veja tudo o que tem pendente para estar em dia. Você se mantém focado nos estudos.

Cuide dos problemas nervosos e hormonais, a saúde é muito importante. Tente não falar tanto sobre suas conquistas para não causar inveja. Casais passam um período cheio de amor e estabilidade.

Cuidado acelerar as coisas e tomar atitudes precipitadas; fique em paz quando for buscar uma solução para seus problemas e medite. Isso ajudará sua mente a relaxar e limpar tudo o que é negativo.

