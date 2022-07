É possível calcular a ‘idade humana’ de um cachorro?

A ideia de a idade de um cachorro não é a mesma do que a do ser humano já é bem difundida. A conta é relativamente simples: um ano humano equivale a sete anos caninos. Porém, essa conversão não pode ser levada ao pé da letra pois, de acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol), a expectativa de vida de cada raça pode influenciar na idade.

Uma regra geral é pensar que, por diversos fatores, quanto menor a raça, mais longevidade ela tem. Especialistas da American Kennel Club dizem que, para cada quarenta quilos a mais de um cão, ele viverá um mês a menos.

Isso ocorre pois cães maiores tendem a sofrer com mais doenças que afetam diretamente seus ossos, dificultando na locomoção. Eles também podem ser diagnosticados com outras doenças, como o câncer.

Como calcular a idade de um cachorro?

A partir desses fatos, esse estudo de 2019 criou uma fórmula que “permite equiparar o desenvolvimento fisiológico e molecular dos cães”, em especial os golden retrievers, ao dos seres humanos.

A conta utiliza equações logarítmicas para comparar a idade humana com a de um cão. A fórmula é: Idade em anos humanos = 16ln (idade do cão + 31). O ‘ln’ é equivalente ao logaritmo natural da idade do seu cão + 31. Para não ‘quebrar’ tanto a cabeça, essa calculadora online pode fazer a conta.

Para exemplificar: imagine um cão chamado Thor, um filhote de 5 anos. A conta então seria 16ln (5+31). A calculadora mostra que o logaritmo natural de 36 é: 3,5835. Agora que você já tem esse primeiro número, é preciso multiplicá-lo por 16 (16*3,5835). Nesse caso, Thor teria aproximadamente 57 anos humanos.

É importante frisar que este número é aproximado pois a raça estudada foi somente a golden retriever.

