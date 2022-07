Completar as letras até que se forme uma palavra pode ser um desafio interessante. Ao seguir as dicas, você pode imaginar qual é o resultado, com base nas associações realizadas.

Abaixo, você verá um quadro exposto, com apenas algumas letras inseridas. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar. Confira:

Consegue adivinhar qual é a palavra na imagem? (Metro World News)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido às dicas, tiramos o chapéu para você. Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha adivinhado, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: Envolve convivência.

Dica número 2: Casais, familiares, colegas de trabalho e amigos possuem.

Dica número 3: Envolve interação e pode ser bom ou ruim.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: RELACIONAMENTO

Consegue adivinhar qual é a palavra na imagem? (Metro World News)

Encontre a palavra ‘GOD’ na imagem e descubra se possui um olhar analítico

Um desafio viral do TikTok foi compartilhado usuário da plataforma, HecticNick, com um teste de percepção para seus seguidores. Existe um caça-palavras na figura, sendo necessário encontrar a palavra “GOD”. Será que você consegue? Observe abaixo:

Encontre a palavra ‘GOD’ na imagem e descubra se possui um olhar analítico (Reprodução/TikTok @hecticnick)

“Você consegue encontrar a palavra ‘GOD’ nesta imagem? Parece muito simples não, é? Bem, não é fácil de encontrar”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

A palavra em questão possui um significado e pode ser facilmente trocada por outro. Não entendeu? Clique aqui e saiba mais, além de conferir a resposta deste desafio.

