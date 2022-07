Anos 90: relembre 3 sucessos da música pop

Décadas atrás, os estilos musicais que dominavam as rádios eram o pop e o rock. As músicas internacionais eram topo de qualquer lista e muito provavelmente elas te acompanharam durante a sua adolescência. Veja a seguir 3 sucessos da música pop da década de 90.

Ironic — Alanis Morissette

Dona de uma voz inconfundível, Alanis Morissette emplacou vários hits. Seu primeiro álbum saiu em 1991, mas um dos seus maiores sucessos saiu em seu segundo álbum de estúdio, em 1995. ‘Ironic’ mistura de pop e rock e seu videoclipe concorreu a seis indicações do ‘MTV Video Music Awards’ de 1996, levando três prêmios.

Black Or White — Michael Jackson

O rei do pop não poderia ficar de fora dessa lista. Com uma carreira de enorme sucesso e com hits sendo lançados em todas as décadas, no anos 90 foi a vez de ‘Black Or White’ ocupar as primeiras colocações nas rádios, listas de melhores músicas e premiações. Lançada em 1991, também mistura rock e pop. É até injusto escolher qual a música de maior sucesso de Michael, mas essa com certeza está entre as primeiras. Veja o clipe a seguir, que também tem a presença de Macaulay Culkin e fala sobre igualdade racial.

Corazón Partío — Alejandro Sans

Indo para um pop mais romântico e saindo das canções em inglês, Alejandro Sans foi responsável por muitos ‘corações partidos’ chorarem ao som desse hit. Foi lançada no final da década de 90, em 1998, fazendo com que o cantor se tornasse um dos mais conhecidos da música espanhola, também sendo ouvido na américa latina e Estados Unidos. Uma das versões mais famosas por aqui é com a participação da cantora Ivete Sangalo.

