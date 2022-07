Você sente dores no joelho em dias de chuva? Veja o que a ciência diz sobre isso

Você já ouviu falar ou até mesmo já passou por isso: antes de chover ou até mesmo em dias frios, seu joelho ou outras articulações do corpo começam a doer. Seria uma espécie de vidência? Na verdade a ciência tem uma possível explicação para isso e tem a ver com a artrite, que pode ser influenciada pelo clima.

Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), a condição é gerada pela inflamação ou degeneração das articulações. Quem sofre da doença geralmente tem sintomas como inchaço, rigidez e dores na região afetada.

É comum também os pacientes diagnosticados com artrite, principalmente os mais velhos, se queixem dos sintomas serem influenciados ou piorarem com a troca de clima. Porém, apesar de ter ligação com a artrite, não existe uma conclusão científica sobre isso.

O que dizem os estudos?

Existem diversos estudos que investigam a ligação da mudança climática com a doença, contudo, eles não entram em um consenso. Mas algumas pesquisas colaboram com as queixas e pensamento popular de que as dores ‘preveem’ uma mudança de tempo.

Esse estudo holandês conversou com 222 pessoas diagnosticadas com osteoporose do quadril, uma das artrites mais comuns. Em dois anos de relatórios foi constatado o aumento de rigidez e dor quando a umidade e a pressão barométrica (atmosférica) subiram.

Outra publicação mostra que o desconforto não aumenta em qualquer mudança climática, mas sim em dias frios e com aumento de umidade (chuva).

Nesse caso, os médicos teorizam sobre influências de fatores externos, como a diminuição de atividade física em dias mais amenos, por exemplo, afetando diretamente a mobilidade dos indivíduos com artrite.

Além disso, outra hipótese levantada tem relação com a mudança de humor dos indivíduos no inverno. Com a sensibilidade aumentada ou sintomas de triste e depressão que o clima traz, as pessoas também podem sentir mais dor.

