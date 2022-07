Perfumes nacionais que conquistam na primeira borrifada

Além de procurar um perfume que você use e se sinta bem, você também está procurando um aroma que chame a atenção das mulheres? Então você pode optar por alguma das fragrâncias a seguir, pois esses perfumes prometem conquistar na primeira borrifada.

Club 6 Voyage - Eudora

Seu aroma adocicado conquista aquelas pessoas chamadas de ‘formiguinhas’, que são fãs de açúcar. A mistura de rum, café e notas amadeiras traz virilidade e masculinidade ao perfume.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli/Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

L’Intense - Mahogany

O nome já diz tudo. Essa é uma fragrância abaunilhada bem intensa, também indicado para quem gosta de perfumes doces. Seu aroma lembra o importado Armani Code Absolu.

As notas de topo são Maçã Verde e Mandarina Verde. As notas de coração são Íris, Açafrão, Flor de Laranjeira e Noz-moscada e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Madeira Guaiac, Âmbar e Cedro do Texas.

Essencial Único - Natura

Esse é um dos perfumes mais elogiados da marca, principalmente pela qualidade, que lembra até mesmo um perfume importado. É um perfume de fácil agrado e a sua nota principal é o âmbar.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Ládano, Benjoim, Âmbar, Mirra, Cumarina, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Malbec X - O Boticário

Essa é uma das linhas mais clássicas e mais famosas da perfumaria nacional, sendo presença obrigatória em qualquer acervo de perfumes masculinos.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e ‘Fator X’. As notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli/Oriza.

