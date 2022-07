Os signos que devem se preparar para uma forte intuição

Mais um fim de semana de julho de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco devem se preparar para um aumento importante da intuição durante esses dias.

Confira quais são:

Gêmeos

Logo na sexta-feira desta semana a intuição começa a crescer e a curiosidade também. As habilidades que envolvem seu inconsciente e sexto sentido estão enviando alertas ou mensagens. Tenha confiança e sabedoria para decifrar aquilo que chega, sendo menos cético e aguçando sua percepção. Não esqueça também de se proteger e preservar sua energia; não é hora de se envolver em nada destrutivo ou ruim.

Câncer

A sensibilidade aumenta consideravelmente e pode trazer conexões importantes com a intuição, verdades internas e até coloca-lo em um bom lugar para dar conselhos. Lembre-se os sonhos também podem entregar mensagens importantes e é preciso recordá-los. Prefira usar os próximos dias para se conectar com as pessoas queridas e que realmente o apoiam; isso ajudará a preservar sua energia e aproveitar momentos mais gratos. A troca será poderosa.

Libra

Também na sexta-feira suas habilidades intuitivas começam a crescer e podem ajudar a desvendar alguns mistérios ou aquilo que estava escondido. Tenha coragem para usar esse poder em sua vida e permitir que a verdade seja iluminada. É uma forma de se aventurar e explorar, mas também de construir uma realidade mais honesta. Nos relacionamentos, toda essa sensibilidade pode trazer uma conexão muito forte com o parceiro. Tenha paciência e consciência.

Leão

A vida profissional está em alta, mas isso não o impede de perceber que assuntos importantes precisam de uma revisão extra ou receber alguns avisos sobre o que é mais conveniente ou não. Ouça-se mais antes de agir ou entregar projetos importantes. Para muitos, é um momento de estar mais sensível diante de decisões importantes; sua iluminação ajudará a ver com clareza e acessar verdades.

