Moda: 3 looks e formas de usar shorts que garantirão um visual mais estiloso

Se a temperatura subiu e o sol deu as caras, além das saias, os shorts são ótimas apostas para estar confortável, na moda e mais estilosa, sempre que feitas as composições adequadas de peças, é claro.

E se você está em busca de recomendações para inovar em seu visual e fazer combinações que te valorizem ainda mais, separe alguns minutos para conferir uma lista de indicações que podem te ajudar. As informações são do portal Nueva Mujer.

Short com blazer

Quando falamos de estilo e looks para arrasar, os blazer são sempre bem-vindos e entram em quase todas as indicações, então pensando nos shorts não seria diferente, não é mesmo?

Abrindo nossa lista, você pode combinar um short estilo bermuda, com um top ou bodysuit, adicionando um blazer em tom neutro podendo ser branco, preto ou bege, bastando apenas que feche com um belo salto.

Veja mais algumas dicas de moda:

Aposte no paper bag

Esta é alternativa que te garantirá um visual super moderno e com grande destaque, além de ser muito versátil. Se você quer brilhar, combine esta peça com um top, blusa de gola alta e até mesmo uma jaqueta de couro.

Sobre os calçados, você pode investir tanto em um salto como tênis.

Short de couro

E já que falamos de couro anteriormente, não podemos deixar de citar esta indicação em nossa lista! Com várias alternativas disponíveis, você pode apostar nesta peça com um suéter, camisa branca, blusa de malha e até mesmo um sobretudo, fechando seu look com uma bota ou salto.

