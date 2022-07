Maquiagem: Esteticista revela ÚNICO truque que importa para parecer mais jovem

Saber o segredo da juventude eterna é o que muitos procuram, não é mesmo? Mas não saber, não significa que não existem dicas e truques testados e comprovados para ajudar a eliminar anos da sua aparência.

Da maquiagem aos cuidados com a pele, existem técnicas específicas que podem dar a qualquer pessoa o brilho jovem desejado e fazer você se sentir muito melhor, inclusive revigorando sua auto-estima.

Melissa Austin, profissional de beleza e editora do blog de beleza Beauty Answers revela os truques de maquiagem e beleza que suas clientes amam.

Cuide dos seus olhos para um visual mais jovem

Para começar, abra os olhos (e cuide deles, rsrsrs). Isso mesmo, além de cuidados diários com a pele, a área dos olhos é o que mais chama atenção das pessoas. Essa região é mais “vista”, afinal, quando conversamos, olhamos nos olhos e consequentemente podemos detectar algumas falhas aí.

Melissa afirma que o cuidado diário e a preparação da pele para aplicação de maquiagem é fundamental, e nisso a aparência da região dos olhos é o que vai contar mais. Os seus olhos são a janela para sua alma, então é um bom lugar para investir nos cuidados.

As clientes de aparência jovem de Melissa sempre usam o mesmo truque de maquiagem para olhos brilhantes e alertas. Iluminar as olheiras pode instantaneamente diminuir sua idade e talvez seja o truque de maquiagem número um que suas clientes usam para parecer mais jovens.

A profissional lembra que muitas vezes menos é mais, então, ao adicionar corretivo sob os olhos, ela orienta aplicar uma pequena quantidade de produto sob o canto interno do olho.

Em seguida, você deve concentrar a maior parte do produto sob a borda externa do olho, sempre misturando para cima e para fora. “Esta dica não só vai acabar com as olheiras, mas também vai dar a ilusão de um lifting facial”, explica Melissa.

Os cílios também desempenham um papel importante quando se trata de fazer você parecer mais jovem. Curvar os cílios e aplicar algumas camadas de rímel alongador ajudará a criar a ilusão de olhos mais brilhantes e amplos, que geralmente são sinônimos de juventude.