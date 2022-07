Esses são os 10 alimentos que gatos não podem comer!

Os gatos são animais muito espertos e é preciso ficar atento com os passos que ele dá. Eles não são iguais os cachorros que adoram roubar comida, mas sim ao contrário, sendo bem seletivos com o que comem. Contudo, caso seu gato ainda seja filhote ou goste de experimentar coisas novas, é preciso ficar atento com alguns alimentos, pois muitos deles podem ser prejudiciais para a saúde do felino.

Veja a seguir 10 alimentos proibidos para os gatos:

Chocolate

Assim como os cães, os gatos também ficam proibidos de ingerir chocolate, sendo esse um dos alimentos mais perigosos para ele. “Pode causar vômitos, problemas cardíacos, convulsão e até morte”, explica o veterinário Dr. Bruno Saito ao blog Petz.

Uva e passas

A uva, mesmo sendo um alimento natural, diferentemente do chocolate que possui muito açúcar, também faz muito mal aos gatos. Elas atacam diretamente os rins do felino, causando problemas renais que levam a óbito. As uvas passas também estão proibidas.

Leite e derivados

Essa é uma das questões que mais trazem dúvidas para os tutores de felinos. Afinal, pode ou não dar leite para os gatos? Por incrível que pareça, a resposta é não. O líquido e seus derivados na verdade fazem mal a eles, pois os animais adultos se tornam intolerantes à lactose. Ingerir o produto pode causar diarreia, vômitos e dores de barriga.

Seguindo a lista de alimentos proibidos, veja a seguir o que você também deve manter longe dos gatos:

Alho e cebola;

Ovo cru;

Café;

Álcool;

Atum, sardinha e peixes enlatados;

Açúcar;

Carne crua.

