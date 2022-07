5 perfumes femininos que vão fazer as pessoas lembrarem de você Imagem: Pexels

Muitas coisas podem trazer lembranças boas, seja uma foto, um objeto ou até mesmo um cheiro. E se você quiser ser lembrada pelas pessoas pelo seu aroma, existem fragrâncias perfeitas para isso.

Basta um abraço para esses perfumes grudarem em outra pessoa e fazer ela lembrar de você. Confira a lista a seguir elaborada pela youtuber especializada em perfumes, Lidia Paina.

Angel - Mugler

O perfume já passou por diversas reformulações, mas todas elas tem o ‘poder’ de grudar nas pessoas. A fragrância clássica de 1992 é composta por notas de topo: Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. Notas de coração: Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e notas de fundo: Patchouli ou Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Marshmallow - Thipos

Esse é um perfume nacional com alto poder de projeção e fixação. Como o próprio nome diz, a fragrância é um gourmand com aroma de marshmallow. Ou seja: é feito especialmente para quem ama perfumes doces.

Chance Eau de Parfum - Chanel

A marca é conhecida por elaborar perfumes de ótima qualidade. Não atoa a fragrância mais famosa e mais vendida do mundo pertence a ela, a Chanel Nº5. Chance não fica muito atrás, principalmente pelo aroma inesquecível.

A nota de topo é Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim e Íris e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Baunilha.

Lux de Vie - In The Box

Inspirado em La Vie Est Belle. Notas de saída: Cassis e Pera. Notas de corpo: Flor de Laranjeira, Jasmin e Íris. Notas de fundo: Pralinê, Patchouli, Baunilha e Fava Tonka.

My Burberry Blush - Burberry

As notas de topo são Romã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde, Pétalas de Rosa e Gerânio e as notas de fundo são Glicínia e Jasmim.