Com o recurso conversa em um clique no WhatsApp, você pode iniciar uma conversa com alguém cujo número de telefone não está salvo na sua lista de contatos.

Desde que você saiba o número de telefone dessa pessoa e que ela tenha uma conta do WhatsApp ativa, você poderá criar um link que permite iniciar uma conversa entre vocês.

De acordo com informações do blog do app, ao clicar nesse link, a conversa com essa pessoa será criada automaticamente. A conversa em um clique funciona no seu celular e no WhatsApp Web.

Truque rápido para enviar uma mensagem no WhatsApp sem precisar adicionar um número indesejado na agenda

Criar seu link

Utilize https://wa.me/ <número> e insira seu número de telefone em formato internacional completo no lugar de <número> . Não é necessário adicionar zero à frente do número, parênteses nem travessões ao inserir o número de telefone em formato internacional.

Exemplos:

Correto: https://wa.me/552196312XXXX

Incorreto: https://wa.me/+55(021)96312-XXXX

Criar seu link com uma mensagem pronta

A mensagem pronta será exibida automaticamente no campo destinado ao texto em uma conversa.

Utilize https://wa.me/númerodetelefonenowhatsapp?text=urldamensagempronta e insira seu número de telefone em formato internacional no lugar de númerodetelefonenowhatsapp e sua mensagem pronta codificada em URL no lugar de urldamensagempronta .

Exemplo: https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=Eu%20tenho%20interesse%20no%20seu%20carro%20à%20venda

Para criar seu próprio link com apenas a mensagem pronta, use https://wa.me/?text=urldamensagempronta

Exemplo: https://wa.me/?text=Gostaria%20de%20saber%20o%20preço%20do%20apartamento

Ao clicar no link, você verá a lista de contatos para os quais você pode enviar sua mensagem.

Texto com informações com o blog do app