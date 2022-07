Sonda da NASA revela detalhes de importante mistério evolvendo o gigante Saturno; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente detalhes importantes sobre um mistério envolvendo o gigante Saturno.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, houve um tempo em que o majestoso gigante do espaço existiu sem seus anéis.

De fato, os anéis podem ter sido formados muito mais tarde do que o próprio planeta, de acordo com a análise dos dados da ciência da gravidade da sonda espacial Cassini da NASA.

Sonda da NASA revela detalhes de importante mistério evolvendo o gigante Saturno

Como detalhado pela NASA, as descobertas indicam que os anéis de Saturno se formaram entre 10 milhões e 100 milhões de anos atrás.

Com isso, que da perspectiva do nosso planeta significaria que os anéis de Saturno se formaram durante a era dos dinossauros.

As medições coletadas das órbitas finais e ultra-próximas da Cassini realizadas em 2017 ajudaram a chegar a essas conclusões. Confira imagem de Saturno:

Majestoso gigante gasoso

Como detalhado pela NASA, na imagem, o perfil de Saturno domina a imagem de forma longa. A parte do planeta que é visível parece lisa com listras claras de um tom dourado suave.

Do centro do planeta, os muitos anéis de Saturno se expandem e aparecem com textura suave em um tom castanho escuro.

Ainda de acordo com as informações, algumas das sombras do anel são visíveis e projetam uma sombra negra no planeta. A extensão do espaço envolve o resto da imagem.

Texto com informações da NASA