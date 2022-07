Perfumes nacionais exclusivos e MELHORES que IMPORTADOS

Perfumes ‘fora do radar’ são aqueles que não são tão visados e até mesmo pouco utilizados, o que os tornam um aroma exclusivo. Contudo, não é porque eles são pouco conhecidos que eles são considerados ruins, e sim ao contrário.

Veja a seguir a lista elaborada pelo youtuber Luis Jordão com perfumes nacionais ‘fora da curva’ e melhores que importados.

Trio In The Box

Os perfumes Maxximus IX, Origine Un e Omnia IV, da marca In The Box mostra que perfume barato também pode ter qualidade. Todos eles são compartilháveis e potentes, rendendo uma série de elogios.

Maxximus: ideal para ser utilizados diariamente como assinatura;

Origine: sensual e ideal para encontros noturnos;

Omni: perfume formal e ideal para dias frios/chuvosos.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos PERFEITOS para qualquer momento

Bose - Thera Cosméticos

A base dessa fragrância faz com que seu aroma lembre perfumes vintages da década de 90. Contudo, as notas mais frescas fazem com que a fragrância seja moderna. As notas de topo são Gengibre, Limão, Verbena e Bergamota. As notas de coração são Pimenta Preta, Cedro, Cardamomo e Elemi e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli/Oriza e Âmbar. Ideal para quem ama perfumes cítricos.

Herzon - Nuancielo

Esse perfume tem como base o hortelã, deixando a fragrância totalmente refrescante. As notas de topo são Hortelã, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Hortelã, Rum e Gerânio e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Baunilha e Fava Tonka.

Black Mamba - Sapientiae Niche

Essa fragrância é para aquelas pessoas que gostam de perfumes fortes e com aroma de café. Notas de topo: Café Arábica, Fumaça de Agarwood e Avelã. Notas de corpo: Gerânio Egípcio, Ylang Ylang, Mel da Etiópia, Cedro da Virgínia e Íris e notas de fundo: Patchuli, Bálsamo do Peru, Labdadum, Sampaquita, Ébano, Absoluto de Baunilha e Mirra.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes sofisticados e ideais para dias quentes

⋅ Perfume para o ‘rolê’: veja fragrâncias ‘jovens’ e masculinas que mais agradam as mulheres

⋅ 4 perfumes femininos pouco conhecidos, mas PERFEITOS para uso diário