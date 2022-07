Perfumes considerados baratos e que chamam a atenção das mulheres

Utilizar um perfume importado nem sempre está nos planos ou cabe no bolso, por isso, algumas fragrâncias nacionais capricham no aroma para que você consiga chamar a atenção pelo ótimo cheiro, mas sem precisa investir muito.

E se você gosta de perfumes inspirados em clássicos importados, esse texto foi feito especialmente para você. Confira a seguir fragrâncias que chamam a atenção tanto pelo aroma quanto pelo custo benefício.

Liber - Thera Cosméticos / Inspirado em Y Eau de Toilette, de Yves Saint Laurent

Essa é a fragrância mais fresca da lista. As notas de topo são Aldeídos, Bergamota, Limão Siciliano, Gengibre e Hortelã as notas de coração são Abacaxi, Maçã, Gerânio, Sálvia e Folhas de Violeta as notas de fundo são Incenso, Almíscar, Cedro, Vetiver, Âmbar Cinzento e Bálsamo de Abeto.

Enoch - Nuancielo / Inspirado em Allure Homme Sport Eau Extreme, de Chanel

As notas de topo são Hortelã, Cipreste, Sálvia e Tangerina. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Makathén - In The Box / Inspirado em Hacivat, de Nishane

Notas de saída: Abacaxi, Bergamota e Toranja. Notas de corpo: Patchouli, Cedro e Jasmin e notas de fundo: Acorde Amadeirado e Musgo de Carvalho.

Club de Nuit Intense Man Limited Edition - Armaf / Inspirado em Creed Aventus

Possui notas de Limão, Maçã, Bergamota, Groselha Preta e Abacaxi na abertura. No coração leva Rosa, Jasmim e Bétula e na saída Almíscar, Ambargris, Patchouli e Baunilha.

