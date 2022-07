Os signos que podem encontrar certezas no amor a partir de agora

Entre 18 e 20 de julho, a Lua esteve em Áries, um dos signos mais determinados e repletos de energia do zodíaco. Para algumas pessoas, este foi um momento importante e que trouxe algumas certezas relacionadas à vida amorosa.

Confira quem encontrou respostas no amor e como lidará com isso:

Áries

A autoconfiança será impulsionada e pode ajudar a achar não só seu lugar no mundo, mas também onde deseja colocar o seu coração. Tenha coragem para aproveitar esta energia e se reaproximar de quem ama. Como o brilho e atração aumentam, é bem possível que alguém novo também seja traído com facilidade. Um momento de pausa chega ao fim e é possível encontrar novas formas de encantar e levar os objetivos da vida amorosa com mais clareza.

Sagitário

O poder da mente está ao seu lado e existe muita atração em sua vida; além de saber o que quer, é possível materializar alguns desejos. Concentre e compreenda essa energia para se destacar em lugares, situações e corações. Respostas importantes chegam e fazem mudanças internas; não duvide em suas ações.

Aquário

O foco aumenta e ao saber o que deseja, o discernimento e a mente trabalham para conquistar. Aproveite esta energia para tomar decisões e planejar seus próximos passos no amor. Existe uma determinação especial em tudo o que você decidir colocar empenho agora, seja para melhorar o relacionamento, conquistar ou até em outras áreas da vida como trabalho e objetivos. Uma espera chegará ao fim e você tomará as rédeas.

