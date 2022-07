O problema que cada signo pode começar a lidar esta semana

Mais uma semana de julho de 2022 começou e ela pode trazer muitas realizações, mas também alguns problemas que começam precisarão de soluções.

Confira como isso pode acontecer na vida de cada signo:

Áries

A preocupação com o futuro e a necessidade de colocar limites podem trazer alguns conflitos; se conecte com seus sentimentos e tenha calma para saber como lidar com aquilo que parece controlá-lo de alguma forma.

Touro

Decisões importantes precisam ser tomadas e isso pode ser recebido com discussões; tenha a mente descansada e mais clara para não se precipitar.

Gêmeos

O foco agora é nas parcerias e pode rolar um filtro importante, separando o que é ou não importante; tenha a mente e coração em equilíbrio para tomar boas atitudes quanto a isso, mas não tema colocar limites.

Câncer

Conversas acaloradas e que podem levar a assuntos profundos; mantenha a calma, principalmente quando se trata de amor e relacionamentos.

Leão

Ao estabelecer limites e começar a equilibrar seu gasto de energia, é possível que tenha que lidar com cobranças; tenha coragem para comunicar o que precisa.

Virgem

O drama pode chegar em sua vida por lutas de poder e intrigas; prefira gastar sua energia com o que realmente importa para o seu futuro.

Libra

Nem todo mundo pode gostar das suas decisões no amor; lembre-se de ter o futuro em mente e confiar no seu discernimento, não se deixando influenciar por qualquer palavra.

Escorpião

Cuidado com discussões e prefira observar com calma; informações importantes podem ser reveladas. Organize as ideias.

Sagitário

Você pode lidar com pessoas arrependidas e perdão; apenas controle o ego e permita que a sabedoria o guie neste processo.

Capricórnio

Você pode reavaliar sua parceria e confiança nas pessoas; observe quem faz a diferença e está próximo com empatia para não tomar decisões ruins, mas confie também na sua intuição.

Aquário

A comunicação agora precisa ser cuidadosa diante de conflitos ou assuntos inesperados; trabalhe com a cautela.

Peixes

Existe chance de descobrir conexões intensas ou laços que não foram rompidos completamente; saiba lidar com isso de forma madura e não prejudicar terceiras pessoas.

