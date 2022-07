Moda: Estas são as formas e looks com calças coloridas que te deixarão mais estilosa Reprodução - Nueva Mujer (Cortesía)

Como combinar looks que contam com calças coloridas como base e estar na moda? Se você tem esta dúvida, basta que confira o texto até o final, pois trouxemos hoje algumas indicações que podem te ajudar com este tema.

E para facilitar as possibilidades de escolha, listamos cores específicas e quais as melhores composições na hora de montar os seu lookinhos e estar ainda mais bela. As informações são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

Calças amarelas e laranjas

Abrindo nossa lista, por serem tons bem específicos, é importante saber combiná-los. Para o amarelo e laranja, um bege ou até mesmo branco são super bem-vindos.

Veja mais estas dicas para estar na moda:

Calças vermelhas

Para as calças na cor vermelha, você terá duas opções: a primeira será montar um look monocromático, que te fará brilhar. Já a segunda, será trazer peças que gerem um bom contraponto, estamos falando, por exemplo, de cores como branco, bege e até mesmo o cobre.

Calças rosas

Esta é a dica que não pode faltar em suas composições e que pode ser aplicada em qualquer época do ano. Para as calças em cor rosa é recomendado que você utilize peças em tom neutro, o que dará um contraste super positivo.

