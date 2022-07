Esses são os alimentos que você SEMPRE DEVE EVITAR para não ter espinhas

Quem nunca acordou, foi direto para o espelho e se deparou com uma espinha gigante no rosto que pouco tempo atrás não estava lá? As acnes são mais comuns na puberdade, mas podem aparecer normalmente na fase adulta. A inflamação pode ocorrer por diversos fatores, como distúrbios hormonais, alimentação e até mesmo o estresse.

Conforme explicado pelo site ‘Minha Vida’ a acne é uma inflamação do folículos pilosos (onde nascem os pelos), que acabam obstruídos pelo excesso de sebo e de células mortas. Além da espinha, também é possível formar cravos, cistos, caroços e cicatrizes, principalmente se você tiver o mau hábito de ‘cutucar’ a região inflamada.

O aparecimento de espinhas esporadicamente é algo normal para o organismo e uma boa higiene da pele já resolve o problema. Contudo, caso o número ou a gravidade aumente, é preciso buscar por tratamentos dermatológicos com indicação médica.

Alimentos prejudiciais

O tipo de dieta de cada indivíduo está diretamente ligado à pele. Contudo, ainda não existe um consenso sobre a alimentação influenciar ou não no aparecimento de espinhas.

De qualquer forma, é visível que alguns alimentos funcionam como anti-inflamatórios e podem ajudar no processo de cura da pele, enquanto outros agem de forma negativa. Confira a seguir alguns alimentos prejudiciais e que você deve evitar caso queira controlar a acne:

Chocolate

Um dos primeiros alimentos que vêm à cabeça quando o assunto é espinha é o chocolate. Porém, não existem estudos que comprovem isso. “Embora alguns estudos indiquem que o chocolate pode piorar a acne se ingerido em grandes quantidades, provavelmente se deve mais ao açúcar e às gorduras que contém do que ao próprio chocolate”, explica o dermatologista José Manuel Carrasco.

Carnes vermelhas

No ocidente, os principais componentes que compõem a dieta da população são os carboidratos hiperglicêmicos, como arroz e o macarrão, e para a chamada ‘mistura’ fica a carne vermelha e outas gorduras saturadas. Caso você esteja passando por um processo de aparecimento intenso de espinhas, esses alimentos devem ser evitados.

Álcool

O álcool também é uma grande vilão nessa história, favorecendo o aparecimento de acne devido às mudanças que ele causa no sistema imunológico.

“É curioso, mas até foi proposto que o álcool secretado pelo suor possa atuar como nutriente para algumas espécies como a Cutibacterium Acnes, que faz parte dos microrganismos causadores da acne”, conclui o médico.

