Aonde foram parar essas celebridades dos comerciais?

Ficar na frente da televisão acompanhando a programação de alguma emissora parece até mesmo algo ultrapasso para os jovens, mas até alguns anos atrás isso era algo muito comum. E entre um programa e outro ou no meio de um filme, as propagandas também faziam parte de toda a magia da televisão, com diversas delas ficando na memória de muita gente até hoje.

Algumas campanhas faziam tanto sucesso que os garotos e garotas propagandas que apareciam viravam celebridades, participando de inúmeros outros comerciais. Mas o que será que aconteceu com essas pessoas ao longo do tempo? Confira três deles a seguir.

Sebastian Fonseca

Mais conhecido como ‘Sebastian da C&A’, provavelmente esse seja um dos rostos mais conhecidos dos comerciais. Segundo o ‘Canal 90′, ele participou de mais de dois mil comerciais para a empresa, dos anos de 1990 até 2010.

O contrato com a marca chegou ao fim, mas Sebastian segue uma rotina de treinos de dança, uma das suas características que era mostrada na televisão. Além disso, é empresário e responsável por uma escola de teatro.

‘Tio da Sukita’

Conhecido como ‘Tio da Sukita’, só quem é um pouco mais velho vai lembrar dos comerciais protagonizados por ele. Contudo, ele voltou às telas recentemente fazendo comercial para a mesma marca, porém o sucesso não foi o mesmo.

LEIA TAMBÉM: 4 coisas que sua mãe te ensinou que fazem mal, mas é mentira!

Roberto Arduim chegou a fazer outras participações na televisão, mas hoje em dia atua principalmente no teatro.

‘Baixinho da Kaiser’

Você notou algo em comum entre os dois atores apresentados? Seu nome foram diretamente associados à marca. E foi a mesma coisa que aconteceu com o ‘Baixinho da Kaiser’. Mas diferente dos outros, ele se tornou garoto-propaganda sem querer. A produtora que fez o comercial para a marca de cerveja estava com um orçamento baixo e decidiu utilizar todo mundo que trabalhava com eles na produção de um comercial.

Sendo assim, José Valien, motorista da produtora, também teve que participar. Por não apresentar tanta desenvoltura e ser um pouco desengonçado na frente das câmeras, a sua participação foi engraçada e deu muito certo.

Ele ficou por 24 anos participando dos comerciais da empresa, mas há 10 está longe das publicidades da marca, vivendo dos investimentos feitos durante a carreira.

LEIA MAIS:

⋅ 3 brinquedos que podem te DEIXAR RICO se você tiver algum deles guardado

⋅ Pé de cabra? Descubra o motivo das cabras subirem em árvores e montanhas

⋅ Por que os dedos enrugam na água?