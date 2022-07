5 penteados maravilhosos para cabelos lisos que você pode fazer em casa; confira os tutoriais

Quer dar um up no cabelo, mas não quer fazer nada mais “radical” como cortar ou pintar? Então, o que acha de aprender algumas indicações de penteados que ressaltarão ainda mais a sua beleza?

Com uma listinha de vídeos disponíveis no TikTok e que trouxemos nesta oportunidade, as recomendações de hoje têm como foco pessoas com cabelos lisos, tendo eles o comprimento médio ou longo.

Vai treinar os penteados enquanto assiste aos vídeos?

Se respondeu sim, lembre-se que precisará de alguns itens que te ajudarão tanto no desenvolvimento quanto na finalização de cada uma das sugestões. Assim sendo, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo;

Elástico de silicone;

Spray fixador;

Escovinha;

Sem mais delongas, veja a seguir a lista de vídeos com tutoriais que separamos para você e que podem ser reproduzidos em poucos minutos seguindo apenas alguns passos simples. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

