4 frutas consideradas MORTAIS para os cães

Por serem parentes dos lobos, no início, os cães também possuíam uma dieta totalmente carnívora. Mas com o passar do tempo e para se adaptar, o organismo do melhor amigo do ser humano passou por mudanças e também adquiriu a facilidade para absorver nutrientes em forma de carboidrato.

Contudo, por mais que eles se adaptaram ao mundo, os cães não possuem o mesmo sistema digestivo que um ser humano. Sendo assim, existem alimentos que são proibidos de oferecer a eles, conforme apontado pelo site Meganotícias (texto em espanhol). Veja alguns deles a seguir.

Abacate

O abacate é uma fruta deliciosa, contudo, mesmo com um ótimo sabor, os cães não devem ingeri-lo. Tanto a fruta quanto as folhas do abacateiro contem uma substância chamada persina, que é benéfica para os humanos, mas altamente tóxicas para os cães.

Cereja

Frutas que contenham caroços, como cerejas, também podem ser prejudiciais aos cães. Algumas delas contém cianeto, um ‘veneno natural’ que o organismo do cão não consegue processar.

Além dessas duas frutas citadas, outras frutas prejudiciais para a saúde do animal são os cítricos e também as uvas.

Quais frutas oferecer?

As frutas a seguir podem e devem fazer parte da dieta dos cães, mas em pequenas quantidades, devido ao açúcar. Lembre-se também de sempre tirar as sementes e caroços delas:

Maçã;

Banana;

Pêssegos;

Amora;

Pera;

Melancia.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar. Para que seu cão tenha uma dieta saudável e rica em todos os nutrientes, converse com um médico veterinário de sua confiança e nunca ofereça os alimentos citados em grande quantidade para não comprometer a saúde do seu animal de estimação.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

