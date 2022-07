Você sabia que os gatos se comunicam pelo rabo? Saiba mais sobre essa curiosidade

Os gatos são animais com uma ‘personalidade’ forte. São enigmáticos, sistemáticos e sem dúvidas se consideram o dono da casa onde vocês moram. É capaz até de eles acharem que você que é o ser humano de estimação.

Brincadeiras à parte, é possível entender os comportamentos e sinais do bichano com algumas posturas e sinais. E um ponto muito importante para dar atenção é o o rabo do felino.

De acordo com blog Petz, o rabo do gato faz parte da coluna vertebral, constituído pelas vértebras caudais, conforme explicado pela médica veterinária Dra. Cássia Paulon. Logo, problemas na cauda podem ocasionar complicações até mesmo na saúde do felino, como dificuldade de locação e problemas no intestino.

Distância é essencial

Pelo fato de ser uma das partes mais sensíveis do corpo do animal, é importante nunca pegar no seu rabo, mesmo que o felino seja dócil e que a cauda seja fofa. “Essa ação pode causar traumas, como luxações e fraturas”, explica Cássia.

As emoções do gato

Os gatos se expressam pelo corpo, por isso, o rabo pode ser responsável por indicar diversas emoções. Confira algumas delas:

Rabo ereto e pelos para baixo: a cauda para cima com os pelos em posição normal é sinal que o gato esta bem e de bom humor, mas está atento. É uma posição considerada comum, principalmente na hora de observar quem está em casa ou quando é hora da ração;

Rabo ereto e pelos para cima: já se a cauda estiver da mesma forma, mas os pelos eriçados, é sinal de alerta e que seu gato está preocupado. Ele pode estar assustado e se preparando para se defender de uma possível ameaça;

Rabo relaxado: nesse caso, ele está de bom humor e despreocupado, não sentindo nenhum perigo em sua volta. Isso geralmente ocorre quando ele está passeando dentro de casa ou dormindo;

Rabo curvado: por mais que não aparente, o rabo arqueado, mas curvado, significa que o bichano está nervoso, então não é uma boa hora para você incomodá-lo. Isso pode acontecer quando tem muitas pessoas desconhecidas na sua casa.

