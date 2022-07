Você sabe como identificar um ataque de pânico? Estes são os sintomas de alerta

Um ataque de pânico é constituído por um ataque súbito ou crises de medo, angústia intensa e sentimento de fatalismo. Quando ele ocorre, de acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol), algumas pessoas tendem a se sentir fora do controle, podendo ocasionar em um desmaio ou até mesmo um ataque cardíaco, com os sintomas sendo parecidos entre eles.

Não existe uma explicação plausível para explicar o aparecimento da condição, mas ela pode estar atrelada ao estresse, alterações no funcionamento do cérebro e até mesmo genética.

Sintomas

Uma crise de pânico aparece repentinamente e sem nenhum sinal de alerta, independente da sua condição física ou psicológica do momento. As pessoas que passam pela condição descrevem algo como um ‘ataque agudo’ de ansiedade. Os períodos de crise não costumam durar muito tempo, chegando em até dez minutos.

Veja a seguir os sinais mais descritos por quem passa por isso:

Dor no peito e palpitações;

Sudorese;

Náusea;

Tremores;

Calafrios;

Sensação de afogamento;

Tontura;

Desprendimento da realidade;

Sentindo-se estranho ao próprio corpo;

Sensação e medo de morrer, de perda da sanidade ou do controle;

Dormência das extremidades ou de todo o corpo.

Existem vítimas que passam por essa crise pouquíssimas vezes na vida, principalmente quando ocorre uma situação de estresse extremo, com os sinais desaparecendo assim que ela é resolvida. Contudo, há quem descreva ataques constantes, nesse caso passa a ser reconhecido como transtorno do pânico.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar a condição citada. Caso você tenha dúvidas ou esteja apresentando os sintomas, busque por um médico especialista e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

