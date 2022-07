Você é capaz de encontrar o peixinho na imagem? Descubra se o olhar aguçado está em dia

Desafios de percepção são ótimas ferramentas para trabalhar com seu olhar e deixá-lo cada vez mais aguçado. Mais um desafio chegou ao Metro World News e é necessário resolvê-lo. Se acredita ser capaz de solucionar este teste, o artigo é para você. Vamos lá?

É possível enxergar um ambiente imersivo na água na imagem, além de alguns elementos. Contudo, estamos em busca de um peixinho na imagem. Será que você consegue encontrá-lo? Observe a figura abaixo:

Encontre o peixinho! (Reprodução/Reddit @The-Nex-Trash)

Se não acredita possuir um olhar apurado, esta é a oportunidade perfeita para praticar sua perspectiva e trabalhar seu estímulo ao tentar localizar elementos escondidos. Caso consiga encontrar o que está oculto, pode se considerar um expert na arte do olhar analítico. Mas se não conseguir, não se preocupe porque testes de percepção são realmente desafiadores e nada fáceis.

Caso não tenha encontrado, vamos te dar uma dica bem valiosa que irá facilitar um pouco. Mas ainda assim o desafio continuará difícil, tudo bem? Agora preste atenção dentro do quadro vermelho, pois é lá que ele está. Tente mais uma vez!

Encontre o peixinho! (Reprodução/Reddit @The-Nex-Trash)

Bom, se mesmo com a dica apresentada você não encontrou o peixinho na foto, não se preocupe. Talvez com o tempo você desenvolva uma habilidade mais aguçada para localizar elementos escondidos. Se concluiu o teste sem consultar a resposta, tiramos o chapéu para o seu desempenho! Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Encontre o peixinho! (Reprodução/Reddit @The-Nex-Trash)

