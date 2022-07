Skincare: Este é o creme usado pela Rainha há anos

A Rainha Elizabeth II, no auge dos seus 96 anos, é a monarca do Reino Unido com um reinado mais longo até agora. Recentemente, ela celebrou seus 70 anos de reinado no Jubileu de Platina.

Ao longo do tempo e sendo uma personalidade pública, claro que Elizabeth II foi alvo de críticas quando a base pesou nas fotos, nos anos 2000, ou quando o tom do blush não estava de acordo com a sua idade. Mas, gostando ou não, Betinha foi e continua sendo um ícone de moda e de beleza de nossos tempos.

Especialmente falando em pele, existe um creme facial que a Rainha nunca abandonou e o usa há anos.

Para manter sua pele com aparência e sensação de hidratação, Elizabeth II usa o creme de oito horas de Elizabeth Arden. Seu nome original é Eight Hour Cream.

Este creme é amplamente conhecido na Europa, especialmente no Reino Unido, e foi criado em 1930. O fato é que o produto é um sucesso de vendas até hoje e custa menos de 30 euros, aproximadamente R$ 163.

Afinal, o que o Eight Hour Cream faz?

O produto ganhou esse nome depois que um dos clientes de Elizabeth Arden usou o bálsamo no joelho machucado de seu filho e, oito horas depois, testemunhou uma melhora visível. O creme contém uma excelente formulação para curar a pele e contém petrolato e vitamina E para nutrir a pele e selar qualquer dano ou irritação.

Por conta disso, é amplamente usado na pele ultra seca e pode ser usado também para suavizar áreas de aspereza: pode ser aplicado nos joelhos ou cotovelos.

O que dizem os profissionais

Segundo a Vogue britânica, muitos maquiadores adoram usar o Eight Hour Cream para dar um brilho úmido à pele, especialmente se aplicado nas maçãs do rosto. Além disso, por ter uma fórmula brilhante também pode ser aplicado sobre as sobrancelhas, para penteá-las e deixar os pelinhos no lugar.

Há outro uso bastante comum do produto que é como protetor labial, evitando o ressecamento dos lábios e as rachaduras.

Ao longo dos anos, a linha Eight Hour se expandiu e agora inclui uma loção hidratante (Hydrating Face Mist), óleo facial (All-Over Miracle Oil) e creme noturno (Nighttime Miracle Moisturizer). Todos agem com a mesma premissa que o produto original: nutrir e hidratar profundamente a pele.