Os signos que se perdem quando caem em ciúmes

Quando o assunto é ciúme, a gente sabe que não é nada fácil conter e que quase todo mundo já sentiu isso de alguma maneira, seja justificável ou não. No entanto, alguns signos do zodíaco costumam se perder ainda mais nesta insegurança.

Confira quais são estes signos e como isso acontece:

Câncer

O canceriano nem sempre é uma pessoa ciumenta e está mais preocupado em cultivar relacionamentos afetuosos. No entanto, quando a segurança está em desequilíbrio, o ciúme nasce ao confundir paranoia com intuição. Ele se torna emotivo e pode ficar a mercê do que sente, reagindo de forma bem complicada e injusta, em alguns casos.

Leão

É verdade que os leoninos transmitem determinação e segurança, mas existem aspectos muito inseguros naqueles que são apegados à validação alheia. Eles questionam muito e podem sentir ciúmes que nem sempre são fundamentados. Quando isso acontece, as palavras se tornam cortantes e as atitudes podem vir carregadas de muita mágoa, mesmo que nada esteja acontecendo efetivamente.

Aquário

O aquariano tende a ser desapegado com muitas coisas em sua vida, principalmente quando o assunto é relacionamento. No entanto, ele também gosta de ser priorizado e estar em destaque na vida de quem ama. Se chega a sentir que está perdendo território, pode criar ilusões e ciúmes que serão transmitidos com imaturidade e palavras duras, antes de mesmo de colocar as cartas na mesa e abordar o problema.

