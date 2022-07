O registro revelador de Júpiter captado pelo Telescópio Hubble da NASA; confira

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) capturou um evento extraordinário em Júpiter em 1994, que marcou o trabalho do explorador no espaço.

Como detalhado pela NASA, considerado um dos mais importantes da história, o registro captou o impacto de um cometa no gigante gasoso.

Em um fenômeno impressionante, o cometa Shoemaker-Levy 9 se rompeu em pedaços grandes, provocando uma chuva com os destroços.

O registro revelador de Júpiter captado pelo Telescópio Hubble da NASA

Como detalhado pela NASA, o fenômeno provou crateras visíveis, em um registro impressionante.

Esta foi a primeira vez que os astrônomos testemunharam tal evento. Confira sequência de imagens:

Novo registro impressionante de Júpiter

Como parte da preparação do Telescópio James Webb, o importante equipamento foi testado para rastrear objetos do sistema solar como Júpiter.

Como detalhado pela NASA, o Webb funcionou melhor do que o esperado e até capturou a gigante lua Europa de Júpiter.⁣⁣⁣⁣

No registro, Júpiter domina o quadro, parecendo brilhar com faixas de branco brilhante, amarelo claro e laranjas acastanhadas mais escuras.

As listras circundam o planeta, com uma faixa brilhante especialmente grossa no centro do planeta. Uma mancha de branco brilhante interrompe a faixa marrom mais escura a cerca de um terço da parte inferior do planeta.

Ainda de acordo com as informações, à esquerda de Júpiter, Europa aparece como um pequeno círculo preto com uma explosão estelar brilhante em erupção de suas bordas. Confira:

Texto com informações da NASA